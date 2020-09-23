Курица снесла зеленое яйцо с замысловатым узором и всех озадачила

В китайском городе Суцянь (провинция Цзянсу) на востоке Китая курица снесла необычное яйцо — зеленого цвета, да еще и в крапинку. Напомним, ранее зеленое яйцо снесла курица на Херсонщине.

Хозяйка курицы решила, что яйцо похоже на описанное в детской книге доктора Сьюза «Зеленые яйца и ветчина». Она показала его репортеру местной радиостанции общественного канала Цзянсу и так стала знаменитостью.

Она утверждает, что не меняла рацион домашней птицы, в который входят кукуруза, овощи и трава.

Однако Чжан Вэньчэн, старший ветеринар животноводческой и ветеринарной станции Суцянь, считает, что яйцо могло быть стимулировано чем-то извне, когда оно все еще находилось в куриной трубке. Аномальное же сокращение трубки могло вызвать окончательную секрецию белкового слоя, что и сформировало зеленый цвет.

А тем временем в Индии курица несет яйца с необычно ярким… зеленым желтком.

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