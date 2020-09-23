Собака из-за необычной мордочки прославилась в Instagram

Очаровательный золотистый ретривер Энцо Виола с необычными черными отметинами из американского Техаса стал настоящей сенсацией Instagram, а его хозяева завели псу даже персональную страницу. Напомним, ранее вирусными в соцсети Facebook стали фото собаки, постриженной «под копилку».

Аккаунт который информирует поклонников о повседневной жизни животного, собрал более 187 000 подписчиков, многие из которых часто хвалят «родимое пятно» собаки.

Владелец Enzo Эли Кастро считает реакцию на аккаунт любимца потрясающей, и признается, что его семье нравится получать сообщения от людей, у которых также есть родимые пятна.

«Так много людей находят радость в его (Энцо. — Авт.) аккаунте. Нам нравятся сообщения от людей с собственными родинками, которые видят себя в Энцо и понимают, как красиво и особенно иметь немного лишних пятен», — признался он журналистам Metro.

Напомним, в мае сеть поразила история другого ретривера — щенок сбежал из дома, а затем вернулся и начал стучать в дверь.

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