Самолет вице-президента США Пенса столкнулся с птицей

Самолет, на борту которого находился вице-президент США Майк Пенс, совершил вынужденную посадку после столкновения с птицей. Ранее подобный инцидент произошел в России, где птица врезалась в лобовое стекло самолета с почти сотней пассажиров на борту.

Как сообщает CNN, лайнер вице-президента благополучно приземлился в аэропорту Нью-Гэмпшира. По словам представителя Пенса Девина О'Мэлли, столкновение с птицей произошло сразу же после того, как самолет вылетел из аэропорта.

Майку Пенсу и его команде, принимающим участие в предвыборном турне, пришлось возвращаться в Вашингтон на грузовом самолете. Издание отмечает, что у вице-президента уже были инциденты во время предвыборной кампании, связанные с самолетами.

Так, осенью 2016 года его самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы в одном из аэропортов Нью-Йорка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мексике идущий на посадку самолет столкнулся с неизвестным объектом — лайнер удалось посадить без особых проблем даже несмотря на то, что его нос был серьезно поврежден. Эксперты заявляли, что столкновение даже с большой птицей не могло привести к подобным последствиям. Рассматривалась версия столкновения с дроном.

Изображение Gerhard G. с сайта Pixabay.

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