Горячая Instagram-модель стала преступницей-рецидивистом – «спустила жизнь в унитаз»

В Австралии снова попала в тюрьму модель Instagram, которая предприняла серию странных ограблений и была поймана с ножом в ночном супермаркете Сиднея.

Впервые 25-летняя Моник Марина Агостино была приговорена к двум годам тюремного заключения после участия в преступной деятельности в Сиднее в 2018 году. Тогда судья предупредил ее, что она «спускает жизнь в унитаз», сообщает Daily Star.

Но в 2020 году девушка не явилась в суд, который должен был рассмотреть нарушение условий ее освобождения под залог.

В Instagram Агостино получила известность своими пикантными фото, на которых она предстает в бикини на пляже и в обтягивающем наряде «Женщины-кошки».

В прошлом она состояла водителем в банде подростков, которые ограбили итальянский ресторан и пытались проникнуть в магазин и кафе. 6 ноября команда в черных масках и долотами ворвалась в ресторан Pound of Pizza на Килларни-Хайтс и Моник попала на камеру видеонаблюдения.

Скрин видео с камеры видеонаблюдения

В тот же день Агостино была задержана на использовании украденной кредитной карты для покупки фаст-фуда на сумму 11,55 долларов в McDonald's в Бруквейле.

Она же была признана виновной в краже карты из кафе на Стэнли-стрит в Сент-Айвсе, похитила куртку за 90 долларов у Супре и, наконец, хранила нож и наркотики — мет и диазепам — в торговом центре Westpoint в Блэктауне.

Напомним, под пристальным вниманием Фемиды оказалась и знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл — российский миллиардер Владислав Доронин обвиняет ее в невозврате одолженных женщине средств.

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