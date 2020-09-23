Скоро в Киев: комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине. Возможно, этому помог тот факт, что он отлично знаком с реальной ситуацией в нашей стране.

Теперь кандидатуру Дейтона должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса, большинство в которой имеют республиканцы.

Об обсуждении кандидатуры Дейтона и еще 14 претендентов на другие должности этом сообщили в пресс-службе комитета.

Также в сообщении отмечается, что председатель комитета по иностранным делам Джим Риш высказал убеждение, что кандидатура Дейтона вскоре будет утверждена Сенатом США.

«Я рад, что комитет сегодня утром утвердил пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США», — сказал он.

В настоящее время генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон является директором Центра им. Джорджа К. Маршалла в Германии и старшим советником по обороне Соединенных Штатов в Украине. Ранее Дейтон служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

В мае президент США Дональд Трамп номинировал генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине.

Напомним, что должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кит Дейтон считает своей главной задачей на посту посла США в Украине сохранение двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе и Белом доме. Такую поддержку он считает крупнейшим стратегическим активом.

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