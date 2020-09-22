Следы хакерской атаки на университетскую клинику в Германии ведут в Россию

Во вторник, 22 сентября, власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии заявили, что хакерская атака на университетскую клинику в Дюссельдорфе была очевидно совершена с территории России. Как уже сообщали «ФАКТЫ», неизвестные кибермошенники 17 сентября парализовали компьютерную систему клиники университета имени Генриха Гейне, потребовав выкуп за ее разблокировку. Это привело к смерти 78-летней пациентки, которую бригаде скорой помощи пришлось везти в другой город.

Теперь немецкие специалисты установили, что хакеры использовали вирус-шифровальщик DoppelPaymer. Эксперты в области компьютерной безопасности знают, что этот вирус неоднократно использовался против компаний и учреждений по всему миру, когда их атаковала хакерская группа, работающая в России.

В Дюссельдорфе 17 сентября оказались отключены 30 серверов университетской клиники, в том числе ее приемное отделение. Именно поэтому врачи не смогли принять женщину, остро нуждавшуюся в медицинской помощи. Полиция связалась с хакерами по каналу, который предоставили сами киберпреступники, чтобы вести переговоры о размере выкупа. Узнав, что больница парализована, мошенники отказались требовать деньги и предоставили специальный код, который разблокировал компьютерную систему. Однако она по сей день работает с серьезными сбоями

Прокуратура ведет расследование по факту «непредумышленного убийства». Если версия о причастности к этому громкому делу российских хакеров подтвердится, это еще больше накалит отношения между Германией и Россией, которые резко ухудшились после попытки отравления Алексея Навального «Новичком».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», известный российский оппозиционер был доставлен из Омска в Берлин и находится в настоящее время в клинике «Шарите». Больница усиленно охраняется немецкой полицией.

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