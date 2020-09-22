Знаменитый разоблачитель Сноуден согласился отдать правительству США более 5 млн долларов

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился выплатить американскому правительству свыше 5 миллионов долларов. Эти деньги он получил за продажу мемуаров и публичные выступления в России. Как сообщает телеканал CNN, правительство США подало против Сноудена иск, обвинив его в нарушении договоренности о неразглашении данных, полученных за время работы в американских спецслужбах. Поэтому все доходы от продаж и публикации книги должны принадлежать США.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал большой объем секретных документов сайту Wikileaks. Их публикация вызвала громкий международный скандал. Общественность узнала о незаконных методах работы американских спецслужб, а также о слежке и прослушке, объектами которых были многие политики и государственные деятели из разных стран, включая союзников США по НАТО.

Мемуары Permanent Record вышли в свет без согласия американского правительства. Сноуден заработал на книге 4,2 миллиона долларов. Кроме того, он получил более миллиона долларов за 56 выступлений, во время которых, как считают ЦРУ и АНБ, тоже сообщал секретную информацию. Эдвард, который уже несколько лет живет в России после бегства из США, получал за каждое такое выступление в среднем 18 тысяч долларов.

Адвокат Сноудена Лоуренс Ластберг подчеркнула, что достигнутое соглашение с правительством не означает немедленного получения американскими властями доступа к деньгам ее клиента. Эдвард основал специальный трастовый фонд, на счет которого перевел указанную сумму. Он хочет сначала обжаловать более ранний судебный вердикт о своей ответственности за разглашение сведений. В случае, если эта попытка окажется успешной, правительство США получит более 5 миллионов долларов.

Суд, рассматривающий эту тяжбу, пока еще не утвердил условия сделки. Кстати, в похожей со Сноуденом ситуации оказался и бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. В начале нынешнего года он издал книгу, которая, как утверждает Белый дом, содержит секретные сведения. Их разглашение может навредить нацбезопасности страны. Болтон это отрицает. Рассмотрение иска все еще не завершено.

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