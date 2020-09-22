Трамп в ООН призвал мир наказать Китай за коронавирус

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за ложную информацию, которую Пекин распространял о заболеваемости коронавирусом. Напомним, в апреле 2020 года Белый дом приостановил финансирование ВОЗ.

«Они (официальные лица Китая. — Авт.) ложно сказали, что люди без симптомов болезни не распространяют болезнь», — напомнил Трамп в ходе обращения лидерам стран и наций 22 сентября 2020 года, отметив, что Китай тогда запретил поездки внутри страны, однако при этом разрешил вылетать из Китая и «заражать мир».

Также он обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что ее эксперты в начале пандемии делали голословные выводы об отсутствии доказательств передачи COVID-19 от человека к человеку.

«Вновь мы участвуем в великой глобальной битве, мы ведем сражением с невидимым врагом — китайским вирусом»,— сказал американский лидер.

Отметим, что в связи с коронавирусом лидеры государств принимают участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН дистанционно. Записи их обращений заранее передали в Штаб-квартиру ООН.

Напомним, в сентябре страны G-7 решили в ближайшее время предложит план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оказавшейся недостаточно эффективной в борьбе с пандемией.



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