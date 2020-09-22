28.11 / 28.31 32.87 / 33.30
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп в ООН призвал мир наказать Китай за коронавирус

17:52 22 сентября 2020
Трамп в ООН призвал мир наказать Китай за коронавирус

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за ложную информацию, которую Пекин распространял о заболеваемости коронавирусом. Напомним, в апреле 2020 года Белый дом приостановил финансирование ВОЗ.

«Они (официальные лица Китая. — Авт.) ложно сказали, что люди без симптомов болезни не распространяют болезнь», — напомнил Трамп в ходе обращения лидерам стран и наций 22 сентября 2020 года, отметив, что Китай тогда запретил поездки внутри страны, однако при этом разрешил вылетать из Китая и «заражать мир».

Также он обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что ее эксперты в начале пандемии делали голословные выводы об отсутствии доказательств передачи COVID-19 от человека к человеку.

«Вновь мы участвуем в великой глобальной битве, мы ведем сражением с невидимым врагом — китайским вирусом»,— сказал американский лидер.

Отметим, что в связи с коронавирусом лидеры государств принимают участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН дистанционно. Записи их обращений заранее передали в Штаб-квартиру ООН.

Напомним, в сентябре страны G-7 решили в ближайшее время предложит план реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), оказавшейся недостаточно эффективной в борьбе с пандемией.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Геннадий Кернес

Пасынок Кернеса сообщил об изменениях в состоянии здоровья мэра

Кейт Миддлтон

В дешевых брюках и кроссовках: Кейт Миддлтон появилась на публике в парке в скромном спортивном образе (фото, видео)

Крым

Госдума России утвердила наказание для тех, кто считает Крым украинским

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер