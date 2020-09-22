В Минске вынесли приговор "неосторожному" убийце основателя группы "Ляпис Трубецкой"

В Минске к пяти годам колонии приговорен мужчина, которого признали виновным в смерти одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко, и осудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как передает «Еврорадио», родственники Владыко не довольны приговором, они считают, что напавших на музыканта было несколько.

Напомним, что гитариста «Ляписов» нашли избитым возле одного из баров в Минске летом прошлого года. Он скончался после полугодовой комы. Руслану Владыко сделали несколько операций, но спасти его не удалось — он умер 19 января 2020 года.

Музыкант попал в больницу с множественными травмами, в том числе, и с переломами костей черепа. По делу о его избиении были задержаны несколько человек, однако под следствием оказался один, признавшийся в том, что у него с Владыко был «пьяный конфликт», и что он один раз ударил музыканта, после чего последний упал.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Россией Крыму в больнице умер российский диджей Сергей Бабин, получивший черепно-мозговую травму после одного из концертов.

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