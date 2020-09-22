В России разбился истребитель
В Тверской области России потерпел крушение военный истребитель Су-30. Напомним, в марте российский военный самолет упал в Черное море вблизи Феодосии.
Как сообщил штаб Западного военного округа в комментарии Интерфаксу, новый инцидент произошел во время выполнения планового полета.
Экипаж успел катапультироваться. Летчики вышли на связь, их благополучно эвакуировали с места аварии.
Самолет упал в лесу, жертв и разрушений на земле нет.
Причины крушения уже начала изучать специальная комиссия Министерства обороны РФ.
Напомним, ранее в сеть попало видео опасной воздушной провокации, которую российский самолет устроил над Средиземным морем. Тогда он едва не сбил военный самолет США.160
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