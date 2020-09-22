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Мир

В России разбился истребитель

15:20 22 сентября 2020
Су-30

В Тверской области России потерпел крушение военный истребитель Су-30. Напомним, в марте российский военный самолет упал в Черное море вблизи Феодосии.

Как сообщил штаб Западного военного округа в комментарии Интерфаксу, новый инцидент произошел во время выполнения планового полета.

Экипаж успел катапультироваться. Летчики вышли на связь, их благополучно эвакуировали с места аварии.

Самолет упал в лесу, жертв и разрушений на земле нет.

Причины крушения уже начала изучать специальная комиссия Министерства обороны РФ.

Напомним, ранее в сеть попало видео опасной воздушной провокации, которую российский самолет устроил над Средиземным морем. Тогда он едва не сбил военный самолет США.

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Су-30

В России разбился истребитель

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