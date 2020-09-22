Британский город пережил третье за две недели землетрясение — местные жители в шоке (видео)

Жители города Лейтон-Баззард и его окрестностей в британском графстве Бедфордшир 8 сентября ощутили землетрясение, что вызвало много разговоров — подземные толчки в этой местности наблюдаются крайне редко. Магнитуда землетрясения составила 3,5 балла. 13 сентября Лейтон-Баззард сотряс еще один толчок — силой 2,1 балла. И теперь, 22 сентября, как сообщает BBC, в городе снова зарегистрировано землетрясение — на этот раз магнитудой в 3 балла.

Местные жители, которые писали в соцсетях, что их дома «трясло и раскачивало», не знают, что и думать. Один из пользователей сети Мэтт Стюарт, проживающий за городом, говорит, что его едва не сбросило с кровати, а несколько картин упали со стены. «Моя жена сбежала вниз по лестнице со словами: „О нет, только не еще одно!“…Ты просто ничего не контролируешь. И хотел бы я знать, что происходит — ведь это уже третье. Очень странно», — написал он.

Еще один пользователь сообщил, что у него было чувство, будто в его дом врезался грузовик.

Учительницу йоги из Лейтон-Баззард Лидию Стрейндж первое землетрясение застало посреди онлайн-урока — так что этот момент оказался записан на видео. Лидия говорит, что сначала решила, будто ее дом рушится. Однако во всех трех случаях обошлось без разрушений и жертв.

«Это определенно необычно — три землетрясения в одной и той же области за месяц. Но не беспрецедентно», — прокомментировал ситуацию изданию Daily Star сейсмолог Ричард Лакетт.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля в Украине произошло землетрясение.

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