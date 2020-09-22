Пели за Лукашенко: в Израиле объявили бойкот "придворным певцам"

Израильское «Лучшее радио» объявило бойкот российским и белорусским певцам, спевшим в Минске в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко.

Команда радиостанции заявила, что исключает из эфира песни артистов, принявших участие в записи клипа «Артисты за мир — Любимую не отдают», упомянув среди них, в частности, россиян Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Александра Буйнова, Дениса Майданова, Аниту Цой, Диану Гурцкую, а также певцов и группы из Беларуси.

Радиожурналисты призвали коллег, на чьих каналах звучит русскоязычная музыка, последовать их примеру, присоединившись к «бойкоту певцов диктатуры».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после разразившегося скандала Николай Басков опубликовал в сети пост, попытавшись оправдаться за свое участие в концерте, упомянув «честные выборы в Беларуси».

Изображение Samuel Morazan с сайта Pixabay.

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