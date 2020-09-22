Досье, в основе которого лежат секретные данные Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), опубликовал в воскресенье, 20 сентября, Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ. FinCEN — это специальное подразделение Министерства финансов США, главной задачей которого является борьба с отмыванием денег. Как выяснилось, в 2019 году в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed оказался огромный объем документов FinCEN — не менее 20 тысяч подробных отчетов, в которых анализируются подозрительные сделки, совершенные по всему миру за последние 10 лет. Они входят в категорию Suspicious Activity Reports или SAR. Банки обязаны выявлять такие подозрительные операции и максимально быстро сообщать о них специалистам FinCEN, сопровождая детальной технической информацией. По данным BuzzFeed, только в 2019 году FinCEN получило более двух миллионов отчетов о подозрительных операциях, а с 2011 по 2017 годы — более 12 миллионов! Отчеты SAR необязательно являются доказательством противозаконных действий. FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы журналистов по содержанию досье. Руководство управления осудило утечку секретных данных и их публикацию.

Банки продолжают зарабатывать на подозрительных сделках

На протяжении 16 месяцев изучением документов занимались 400 журналистов из 88 стран мира. Проведенное расследование показало, что крупные банки провели операции на общую сумму более 2 триллионов долларов (!), а потом сами признали эти транзакции подозрительными. Но сообщили о них FinCEN только после того, как уже получили свое вознаграждение.

Список банков впечатляет: Deutsche Bank (982 операции), Bank of New York Mellon (325 операций), Standard Chartered Bank (232 операции), JP Morgan Chase (107 операций), Barclays (104 операции) и HSBC (73 операции). Эти банки в сумме направили более 85% всех отчетов о подозрительной активности, фигурирующих в собранном журналистами досье.

Нынешнее расследование стало логическим продолжением предыдущих крупных разоблачений. Вспомните «Панамское досье», которое вызвало громкий скандал в 2016 году. Тогда ICIJ обнародовал финансовые документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. Документы позволили отследить скрытые активы сотен политиков, чиновников, бывших и нынешних глав государств, знаменитостей и звезд спорта. Стало известно, каким образом некоторые богатые и влиятельные люди использовали офшорные компании для уклонения от налогов и обхода действующих санкций. В «Панамском досье» упоминались среди прочих имена бывшего британского премьер-министра Дэвида Камерона, президента России Владимира Путина, пятого президента Украины Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, футболиста Лионеля Месси, актера и режиссера Джекки Чана, испанского режиссера Педро Альмодовара и многих других. На волне скандала ушел в отставку премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон. В Пакистане к 10 годам тюрьмы приговорили бывшего премьера Наваза Шарифа.

Казалось, «Панамское досье» нанесло сокрушительный удар по отмыванию денег. Правительства разных стран ввели жесткие правила, регулирующие деятельность офшоров, или вовсе запретили их.

Досье FinCEN показывает, как банки, которые первыми должны пресекать подозрительные сделки, на самом деле помогают их осуществлять и зарабатывают на этом немалые деньги. И снова звучат знакомые имена…

Деньги поступали фирме Игоря Путина, двоюродного брата президента России

В октябре 2010 года компания Sandalwood Continental, связанная с музыкантом Сергеем Ролдугиным, близким другом Владимира Путина, получила 830 тысяч долларов от зарегистрированной на Кипре фирмы Dulston Ventures. Кипрская компания присутствует в списке аффилированных лиц ряда российских компаний, входящих в «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. Спрашивается, за какие такие услуги виолончелисту заплатили почти миллион долларов?

Бывший глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев с 2006-го по 2008 год получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited, принадлежащей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Денежные переводы проходили в соответствии с соглашением об оказании «неких услуг», суть которых неизвестна.

Российский миллиардер и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг использовал уважаемый банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и обхода санкций США и Евросоюза, под которые он подпал после аннексии Крыма.

Напомним, компании Ротенберга были главными подрядчиками при строительстве олимпийских объектов в Сочи, а главное — при возведении Крымского моста.

Выяснилось, что Barclays в 2008 году открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год она совершила транзакции на 60 миллионов фунтов стерлингов (в пересчете — 76,4 миллиона долларов).

В апреле 2016-го Barclays начал внутреннее расследование по нескольким счетам, допуская, что они связаны с Ротенбергами. В том же году банк закрыл счет Advantage Alliance из-за подозрений в его возможном использовании для сомнительных транзакций. При этом другие счета, предположительно связанные с Ротенбергами, оставались открыты до 2017 года.

Путин и Аркадий Ротенберг

Аркадий Ротенберг назвал выводы журналистов бредом. Однако имеющиеся документы доказывают, что Advantage Alliance использовалась российским миллиардером, а также его братом и сыном Игорем, для покупки произведений искусства в США и Западной Европе. Аукционные дома не задавали вопросов, потому что транзакции осуществлял Barclays. Репутация лондонского банка помогала Ротенбергам обходить санкции. Например, Аркадий приобрел за 7,5 миллиона долларов картину Рене Магритта в июне 2014 года. Эту сумму в рублях перевела на счет Advantage Alliance одна московская компания. На следующий день продавец картины получил от сотрудника Barclays 7,5 миллиона долларов наличными.

Подобные сделки банкиры во всем мире называют зеркальными. Наиболее активно их проводил московский филиал Deutsche Bank. Об этом подробно пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. «Тот, кто пользовался услугами этого филиала, мог, судя по всему, превратить деньги из темных источников в чистое имущество. Грязные рубли в твердые доллары. Так присвоенные государственные деньги затем можно было превратить в роскошные особняки. Неоплаченные налоги — в прибыльные акции. Нелегальные доходы — в якобы честно заработанную прибыль. На этом, очевидно, годами специализировался московский филиал Deutsche Bank, и тот, кто знал об этом, при подходящей возможности заносил туда деньги», — утверждает издание.

Филиал закрыли в марте 2016 года, когда в отношении Deutsche Bank полным ходом шло расследование специалистов Министерства финансов США. Только через московскую структуру было проведено зеркальных сделок на сумму от 10 до 16 миллиардов долларов!

«Зеркальные сделки — довольно простое явление. Все происходит так: в одном месте, например, в Москве, инвестор поручает своему банку купить акции. Он платит рублями. Одновременно банк должен продать такое же количество акций на другой площадке, например, в Лондоне — и, например, в долларах. Так деньги не только выводятся из России, но и в чистом виде поступают в мировой финансовый оборот», — пишет немецкая газета.

«Из документов следует, что деньги от зеркальных сделок поступали как минимум одной фирме, которая связана с Игорем Путиным, двоюродным братом российского президента Владимира Путина. Их отцы были родными братьями. 67-летний Игорь Путин был членом совета директоров нескольких российских банков, в том числе „Русского земельного банка“ и „Промсбербанка“, которые прославились мошенничеством и отмыванием денег. „Промсбербанк“ распался в 2016 году в связи с исчезновением почти 48 миллионов долларов. Теперь досье FinCEN показывает, что часть этих денег отошла компании Игоря Путина. Запрос Süddeutsche Zeitung он не пожелал комментировать», — говорится в статье.

Более миллиарда долларов ушло фирме бизнесмена Семена Могилевича

«По сведениям американских следователей FinCEN, выгоду из зеркальных сделок, которые осуществлялись также и через Deutsche Bank, извлекала и российская мафиозная организация, известная как Brother's Circle („Братский круг“). В 2011 году правительство США причислило группировку к четырем наиболее опасным для национальной безопасности США международным преступным синдикатам. В ответ на запрос член группы опроверг какое-либо участие в зеркальных сделках и другую преступную деятельность», — продолжает газета.

Примечательно, что именно об этих сомнительных сделках предоставлял информацию российский миллионер Александр Перепеличный, бежавший из России в Великобританию. «Холодным ноябрьским утром 2012 года Александр Перепеличный потерял сознание во время пробежки в Лондоне. По сей день не выяснено, умер ли он естественной смертью или был убит — при вскрытии судмедэксперты обнаружили в его желудке растительный яд рицин. Причин, говорящих в пользу насильственной смерти, предостаточно. В своей второй жизни 44-летний Перепеличный был информатором. В 2009 году он бежал из России в Лондон и с тех пор он помогал следователям и спецслужбам со всего мира отслеживать грязные деньги. Он хорошо разбирался в этом, ведь в своей первой жизни он сам был успешным „отмывателем“. Он был одним из тех, кто стоял за Financial Bridge Investment Company, компанией, которая была своего рода химчисткой для грязных денег», — пишет Süddeutsche Zeitung.

Александр Перепеличный

Эта компания была давно замечена в «незаконной финансовой деятельности». Перепеличный основал ее в 1999 году. Но Deutsche Bank почему-то закрывал глаза на методы работы московской фирмы. Süddeutsche Zeitung теперь обвиняет в этом нынешнего главу Deutsche Bank Кристиана Зевинга. Он на протяжении нескольких лет руководил ревизионным подразделением банка и лично курировал внутреннее расследование работы московского филиала. Зевинг несколько раз докладывал руководству, что считает деятельность филиала удовлетворительной. Иными словами, главный ревизор не находил ни нарушений, ни сомнительных транзакций. И это при регулярных зеркальных сделках, общая сумма которых составила в итоге 16 миллиардов долларов!

Для сотрудников московского филиала все закончилось просто сменой работы. В марте 2016 года они устроили веселую вечеринку по случаю закрытия своего отделения. Банковские служащие, которых сведущие российские бизнесмены и чиновники называли с уважением «волшебниками», лихо отплясывали на барной стойке одного из московских ночных заведений. А Зевинг пошел на повышение и в итоге возглавил Deutsche Bank. Вот только теперь к нему есть множество крайне неприятных вопросов, пишет Süddeutsche Zeitung. И он не сможет оставить их без ответа.

Изучая документы FinCEN, британские журналисты обнаружили, что лондонский офис американского банка JP Morgan позволил открыть у себя счет офшорной компании ABSI. За несколько лет эта компания провела через банк более миллиарда долларов. Пять лет назад, JP Morgan обнаружил, что ABSI может быть связана с бизнесменом Семеном Могилевичем, которого иногда называют «боссом всех боссов российской мафии».

Семен Могилевич

Могилевич долгое время входил в десятку самых разыскиваемых преступников в США. Он отрицает все обвинения в отмывании денег. Документы не доказывают, что он руководил ABSI, но банковские правила обязывают кредитные учреждения знать, кто именно является их клиентом. Из внутренних документов JP Morgan следует, что банк не был уверен в том, кто именно владел ABSI, и не знал о происхождении денег, которые поступали на счет этой компании.

В одном случае ABSI получила 76 миллионов долларов от российской компании, которая в данный момент находится в санкционном списке. А еще одна компания, с которой работала ABSI, находится в центре крупного уголовного расследования.

JP Morgan теперь заявил, что «соблюдает все законы и правила». В банке также отметили, что тратят сотни миллионов долларов на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и попытками обойти экономические санкции.

Напомним, Семен Могилевич родился на Подоле в Киеве в 1946 году. Окончил экономический факультет Львовского университета. В советское время был дважды судим — за валютные махинации и мошенничество. Входил в печально известную люберецкую ОПГ. В начале 90-х уехал в Израиль, оттуда перебрался в Венгрию. Из-за преступной деятельности его объявили персоной нон грата не только в этой стране, но и еще в Чехии и Великобритании. Все это не помешало Могилевичу принять участие в газовой сделке между Россией и Украиной — он контролировал компанию «РосУкрЭнерго».

В данных FinCEN присутствует целый ряд крупных российских компаний. Одна из них — «Рособоронэкспорт», занятая в сфере военно-технического сотрудничества и входящая в госкорпорацию «Ростех». С декабря 2011 года по январь 2012-го «Рособоронэкспорт» перевел 271 тысячу долларов в Индонезию. Деньги перечислялись через банк «Международный финансовый клуб», совладельцем которого является Екатерина Игнатова, супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. При этом банк JP Morgan Chase, через который проходили деньги, отменил один из переводов, однако сумму позднее перенаправили через другой финансовый институт.

Получателем выступил бизнесмен китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, входивший в окружение бывшего президента Индонезии Сусило Бамбанга Юдойоно. Его фирма Trimarga Rekatama являлась посредником по продаже российских ближнемагистральных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которые оказались весьма ненадежными.

В этом материале «ФАКТЫ» рассказали лишь небольшую часть того, что удалось выяснить нашим коллегам из ICIJ.

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