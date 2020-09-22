Полчище огромных крабов пришло к людям на пикник – и это впечатляющее зрелище (фото)

Семья из Австралии, приехавшая отдохнуть на природе на остров Рождества, неожиданно была атакована гигантскими ракообразными. Место для пикника было выбрано крайне неудачно: запах еды привлек полсотни кокосовых крабов — всеядных эндемических обитателей острова.

Кокосовые крабы (Birgus latro) обладают отличным нюхом и не боятся высоты, взбираясь при необходимости на верхушки деревьев. Поэтому оставленная на походном столике еда стала легкой добычей для членистоногих. Фото приводит Daily Mail.

Семье пришлось поставить палатку подальше от пиршества крабов. Другие отдыхавшие на острове поделились, что, расправившись с продуктами, крабы пытались подобраться поближе к месту ночевки людей.

Кокосовые крабы охраняются в Австралии как исчезающий вид. Их вылов и употребление в пищу запрещены. Отдельные экземпляры могут достигать метра в длину и весить до четырех килограммов. Живут кокосовые крабы до 50 лет.

Напомним, ранее у западных берегов Австралии жителям удалось заснять удивительное гигантское существо.

668

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter