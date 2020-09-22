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Мир

Полчище огромных крабов пришло к людям на пикник – и это впечатляющее зрелище (фото)

9:56 22 сентября 2020
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Семья из Австралии, приехавшая отдохнуть на природе на остров Рождества, неожиданно была атакована гигантскими ракообразными. Место для пикника было выбрано крайне неудачно: запах еды привлек полсотни кокосовых крабов — всеядных эндемических обитателей острова.

Кокосовые крабы (Birgus latro) обладают отличным нюхом и не боятся высоты, взбираясь при необходимости на верхушки деревьев. Поэтому оставленная на походном столике еда стала легкой добычей для членистоногих. Фото приводит Daily Mail.

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Семье пришлось поставить палатку подальше от пиршества крабов. Другие отдыхавшие на острове поделились, что, расправившись с продуктами, крабы пытались подобраться поближе к месту ночевки людей.

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Кокосовые крабы охраняются в Австралии как исчезающий вид. Их вылов и употребление в пищу запрещены. Отдельные экземпляры могут достигать метра в длину и весить до четырех килограммов. Живут кокосовые крабы до 50 лет.

Напомним, ранее у западных берегов Австралии жителям удалось заснять удивительное гигантское существо.

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