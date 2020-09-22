Изнасиловавших 12-летнюю сестру братьев-сектантов отказались сажать в тюрьму

Братьев из американской религиозной общины амишей в штате Миссури, 22-летнего Аарона Шварца и 18-летнего Пити Шварца, признали виновными в групповом изнасиловании их 12-летней сестры. Вместе с Аароном и Пити в преступлении приняли участие еще двое их младших братьев. Однако, как пишет издание Metro, их не судили, поскольку они несовершеннолетние.

Совершившие жуткий инцест Аарон и Пити, однако, избежали заключения за решетку. Решено было, что в тюрьме им могут причинить вред другие заключенные. Поэтому Шварцев приговорили к десяти годам условно.

Прокурор Бен Беркстрессер заявил, что «этих двух молодых людей там съедят живьем». Он также подчеркнул, что Аарон и Пити являются слишком незрелыми для своего возраста. По словам прокурора, община амишей пообещала, что братья понесут «очень суровое наказание», хотя какое именно не было уточнено. Беркстрессер также сказал, что Аарон и Пити должны будут отработать по 100 часов на общественное благо, выплатить по 250 долларов штрафа и написать письма, в которых они объяснят, как собираются защищать от насилия своих собственных будущих детей.

Чересчур мягкий приговор вызвал возмущение общественности, потрясенной обстоятельствами преступления.

Об изнасиловании девочки стало известно после того, как она была вынуждена обратиться к врачу, выявившим у нее беременность. Врач немедленно сообщил в полицию. После этого девочка призналась, что ее изнасиловали все четверо ее братьев. Кто из них отец ребенка, которого она родила в начале сентября в возрасте 13 лет, неизвестно.

Амиши — это христианская секта протестантского толка. Они отличаются простотой жизни, нежеланием принимать современные технологии и удобства, живут в изоляции по традициям XIX века. Их вероучение основано на буквальном и строгом толковании Библии. Женщины обычно носят длинные платья и фартуки, старомодные чепцы. Мужчины — штаны с подтяжками и шляпы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вступившие в инцест брат и сестра задушили двух своих сыновей и пытались убить четырех остальных детей.



781

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter