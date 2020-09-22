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Мир

Ученые восстановили лицо мумии древнеегипетского мальчика и сравнили с его портретом (фото)

9:10 22 сентября 2020
Лицо в процессе реконструкции

Ученые реконструировали лицо мальчика, который жил в Древнем Египте и был захоронен между 50 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Изображение было воссоздано по черепу мумии с помощью компьютерной томографии. Его сравнили с портретом мальчика на крышке саркофага. Сходство оказалось высоким. Однако на портрете ребенок изображен намного старше своих реальных трех-четырех лет. Кроме того, нос и губы на портрете заметно уже.

Как пишет издание Daily Mail, мумию мальчика нашли в 1880 году на кладбище рядом с пирамидой Хавара. Она хранится в Государственном музее египетского искусства в Мюнхене. Ученые определили, что ребенок умер от пневмонии.

Устанавливать портрет поверх забальзамированного лица мумии — практика, которая появилась в греко-римский период Древнего Египта. Эту традицию египтяне позаимствовали у римлян.

Модель, составленная учеными

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Египте нашли 27 саркофагов возрастом более 2500 лет — крупнейшее открытие такого рода в истории.

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