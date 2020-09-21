Следком России завел "квартирное" дело на адвоката Ефремова

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев теперь и сам нуждается в защите. После того, как юриста лишили на 12 месяцев адвокатского статуса, у Пашаева новые неприятности. Теперь он стал объектом расследования о возможном мошенничестве с недвижимостью.

Российский следственный комитет собирается проверить сообщения в СМИ о том, как именно Пашаев обзавелся квартирой в Москве. Злые языки утверждают, что не обошлось без мошенничества: якобы в квартире была прописана неедееспособная женщина, затем там был зарегистрирован Пашаев, бывшие владельцы остались без жилья, а юрист приватизировал жилплощадь. Теперь семья москвички хочет вернуть свою бывшую квартиру, сообщает lenta.ru.

Сам Пашаев отвергает обвинения, но уверяет, что к проверкам готов и ревизоров не боится. Более того, юрист надеется, что проверка положит конец слухам о каких-либо махинациях с квартирами.

Напомним, громкое дело о ДТП с участием Михаила Ефремова стало для Пашаева последним как для адвоката. Ефремов получил восемь лет тюрьмы и считает, что защитник его «подставил».

Фото dailystorm.ru

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