Суд в Минске продлил арест Колесниковой под аплодисменты послов стран ЕС (фото, видео)

В Беларуси суд отказался отпускать из-под ареста одну из лидеров оппозиционного движения Марию Колесникову. Судебное заседание было коротким, но не обошлось без скандала.

С 9 сентября Колесникова находится в СИЗО Минска после того, как отказалась участвовать в насильственном перемещении через границу. 21 сентября защитники Колесниковой попытались оспорить арест, но безуспешно.

Как сообщает tut.by, арестованную в суд не приводили, вместо этого был организован сеанс видеосвязи. Как только Мария появилась на экране и изобразила руками свое фирменное «сердечко», зал взорвался аплодисментами.

Поддержать Колесникову и ее родных пришли послы Австрии, Румынии, Латвии, Нидерландов, Франции, представители офиса ЕС в Беларуси и британские дипломаты. Всего в зале собралось несколько десятков человек.

Судья была недовольна реакцией зала. «Вы что, не понимаете, что нарушаете порядок», — бурно возмущалась она, а после этого монотонно зачитала решение. Жалоба защитников Колесниковой отклонена, Мария останется под стражей.

Напомним, Колесникову взяли под стражу до 8 ноября. Представительница оппозиции обвиняется в публичных призывах к захвату власти.

Фото charter97.org, tut.by

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