Главный «бесогон» России рассказал о нарисованных на компьютере толпах протестующих в Минске (видео)

В России сделали поразительное заявление, что многотысячные протесты, проходящие в Минске и других городах Беларуси против Александра Лукашенко, — это всего лишь результат работы в графическом редакторе.

Российский режиссер Никита Михалков сказал, что толпы людей на минских митингах нарисованы на компьютере, сообщает Telegram-канал «Видач».

«Это я говорю вам как профессионал, вы можете мне поверить», — утверждает Михалков, который основал компанию ООО «Бесогон».

Он продемонстрировал две фотографии с протестов в Минске. На одной из них режиссер обратил внимание на якобы значительные просветы между ногами людей в первом ряду протестующих. Мол, это свидетельствует, что толпа нарисованная. После столь неубедительных доводов Михалков перешел к более уверенному анализу второго снимка с лого Nexta, на котором изображена минская Площадь Независимости.

«Справедливости ради, на втором снимке действительно фотошоп, вот только на оригинальной фотографии Nexta его не было», — утверждают в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Михалков зарегистрировал святого Никиты Бесогона в качестве товарного знака своей компании.

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