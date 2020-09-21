Умер экс-глава PepsiCo, который впервые угостил Хрущева пепси-колой (фото)

В возрасте 99 лет умер бывший глава PepsiCo Дональд Кендалл. Он вырос на молочной ферме в штате Вашингтон. Как сообщает CNN, карьеру в компании (тогда еще называвшейся The Pepsi Cola Company) Дональд начал с работы на линии разлива напитка. Затем развозил товар на грузовике доставки. После получил работу торгового представителя и достаточно быстро проявил себя, поднявшись до уровня вице-президента по маркетингу. В 1957 году он возглавил международную деятельность Pepsi и стал президентом компании в 1963 году. Должность генерального директора Кендалл занимал с 1971 по 1986 год.

Именно он в свое время запустил рекламную кампанию «поколение Pepsi», а также инициировал «войну» двух «кол» — пепси-и кока-колы. Кендалл говорил, что обе компании выиграли от этой «войны», которая продолжается и по сей день. «Они пробудили в нас лучшее… Если бы не было Coca-Cola, нам пришлось бы ее изобрести», — сказал он.

Кендалл привел Pepsi на рынок СССР. Он стал одним из первых американских предпринимателей, установивших деловые отношения с Советским Союзом. В 1959 году именно Кендалл угостил Никиту Хрущева пепси-колой на Американской выставке в Москве.

В 1971 и 1972 годах приезжал в столицы Советского Союза и провел успешные переговоры о производстве и продаже пепси в СССР в обмен на закупку русской водки для продажи в США.

Дональд был женат дважды. Со своей второй женой Бим он прожил 55 лет. От каждого брака у него по двое детей.

Хрущев пьет пепси

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