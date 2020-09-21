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Мир

У отравления Навального истек срок "годности", поэтому уголовное дело в России заводить не будут

17:23 21 сентября 2020
навальный

С момента отравления в России оппозиционера Алексея Навального прошло больше месяца. Пока учредитель Фонда борьбы с коррупцией продолжает лечение в Германии, на родине решили не возбуждать уголовное дело об отравлении.

Команда Навального выяснила, что следственные органы РФ решили не заниматься нашумевшей историей об отравлении и не открывать уголовное дело. 19 сентября закончился срок, отводимый по закону, чтобы проверить все обстоятельства инцидента в Сибири и собрать материалы для расследования. Гипотетически проверку должен был взять на себя следственный комитет РФ, но спустя месяц результаты предварительного расследования так и не были опубликованы, уголовное дело аналогично не открывалось.

Напомним, Навальный был отравлен 20 августа, симптомы проявились, когда оппозиционер летел в самолете из Томска в Москву. Сначала пациента в тяжелом состоянии доставили в больницу Омска, затем перевезли в клинику в Германии.

Поправившись после лечения, Навальный пообещал вернуться в Россию.

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