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Мир

Тихановская предоставила Евросоюзу санкционный список белорусских чиновников

16:20 21 сентября 2020
Светлана Тихановская

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, назвавшая слова президента РБ Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей «словами слабого человека из его собственного воображаемого мира», подготовила список людей, участвовавших в жестоком подавлении акций протеста в стране.

По ее словам, к людям из этого списка могут быть применены санкции в соответствии с европейским «актом Магнитского». «Белорусский бунт не является геополитической революцией. Он не является антироссийским или пророссийским. Он не является проевропейским или против Европейского Союза. Он является пробелорусской революцией. Наш протест исключительно мирный и ненасильственный», — цитирует выступление Тихановской на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам в Брюсселе «УНИАН».

Она в очередной раз заявила, что ее «стратегия победы» основывается на трех требованиях — освобождении политических узников, прекращении насилия со стороны правоохранительных органов и проведении свободных выборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Евросоюзе все еще нет окончательного решения по поводу санкций, которые предполагалось ввести в отношении высокопставленных белорусских чиновников.

Фото пресс-службы Светланы Тихановской.

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