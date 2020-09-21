В ЕС не могут договориться о санкциях против Лукашенко и его окружения: названа причина

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на заседании в понедельник, 21 сентября, скорее всего, не утвердят санкции против представителей режима Александра Лукашенко.

Как написал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк, существует большая вероятность, что санкции не будут введены.

«Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан „зеленый свет“ для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу», — написал Йозвяк.

Ранее сообщалось, что стало известно, какая страна заблокировала введение санкций против чиновников Лукашенко.

Напоминаем, что в ЕС приняли решение, когда Александр Лукашенко потеряет свою легитимность.

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