28.08 / 28.28 32.99 / 33.43
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В ЕС не могут договориться о санкциях против Лукашенко и его окружения: названа причина

16:14 21 сентября 2020
Александр Лукашенко

Министры иностранных дел стран Европейского Союза на заседании в понедельник, 21 сентября, скорее всего, не утвердят санкции против представителей режима Александра Лукашенко.

Как написал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк, существует большая вероятность, что санкции не будут введены.

«Похоже, что сегодня во время встречи министров иностранных дел не будет дан „зеленый свет“ для санкций ЕС в отношении Беларуси. Кипр, кажется, все еще блокирует. Вероятно, теперь слово за Европейским советом в четверг-пятницу», — написал Йозвяк.

Ранее сообщалось, что стало известно, какая страна заблокировала введение санкций против чиновников Лукашенко.

Напоминаем, что в ЕС приняли решение, когда Александр Лукашенко потеряет свою легитимность.

161

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Григорий Чапкис

90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз

Боец

Украинский пограничник сравнил участников АТО со свиньями: скандал получил неожиданное продолжение

Рождество Богородицы

Рождество Богородицы: как отметить праздник и чего нельзя делать в этот день

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер