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Мир

Вышедший из комы Навальный написал пост о любви

15:03 21 сентября 2020
Навальный с женой

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления «Новичком», публично признался в любви своей жене, которая постоянно находится с ним рядом.

Навальный пишет в своем блоге на «Эхе Москвы», что с ним все происходило «по канонам классических фильмов о любви и коме» — он был в коме, а жена приходила, что-то рассказывала, включала музыку. Но на самом деле он ничего не помнит.

Первым ощущением, которое сложно назвать «воспоминанием», был важный момент, который навсегда отпечатался в его голове — это ожидание, когда придет Она.

Политика только вывели из комы, он еще ничего не понимает, ему неясно, кого он ожидает и как выглядит эта женщина. Он еще хорошо не может разглядеть, что вокруг него происходит, но ощущение ожидания Ее присутствует.

«Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать», — так политик описал свои ощущения.

По его словам, каждый приход жены становился буквально лечебным.

«Теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии», — добавил Навальный.

Напомним, ранее Навальный рассказал, что ему пришлось пережить и как идет его восстановление.

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