В Таиланде нерадивые туристы начнут получать по почте посылки с мусором

Люди продолжают загрязнять мусором не только сушу, но и мировой океан, что заставляет правительства многих стран прибегать к нестандартным способам борьбы с теми, кто убивает природу. В Таиланде туристам, которые оставляют в парках мусор, будут отправлять его по почте.

Сотрудники парков беспокоятся о здоровье животных, которые могут его съесть, пишет Би-би-си.

Новшество сначала введут в самом старом национальном парке страны Кхао Яй. Парк с горами, влажными тропическими лесами и живописными водопадами притягивает как гостей Таиланда, так и местных жителей.

Министр окружающей среды Варавут Силпа-Арча заявил, что работники национального парка Кхао Яй начнут отправлять мусор почте. Данные правонарушителей будут передавать полиции.

Все посетители парка должны будут указывать свой адрес, чтобы нарушителей, которые оставили после себя мусор, можно было легко найти.

Сорить в национальном парке считается правонарушением и наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет и большими штрафами.

В соцсети Варавут Силпа-Арча опубликовал фотографии мусора, собранного в картонные коробки, готовые к отправке. Кроме пустых пластиковых бутылок, банок и упаковок чипсов, на коробке есть вежливая записка: «Вы забыли эти вещи в национальном парке Кхао Яй».

Напомним, в прошедшие выходные в Киеве и других крупных украинских городах состоялись акции ко Всемирному дню уборки (World Cleanup Day). В столице участие в субботнике принял участие глава МИД Дмитрий Кулеба, в Закарпатье — министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский. К акции присоединились дипломаты из 37 стран. А в Запорожье к World Cleanup Day приурочили экологический митинг.

164

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter