Благодаря утечке FinCEN вскрылись махинации друзей Путина

Давний друг президента Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг, чей сын возглавил детский рейтинг Forbes, вероятно, мог использовать лондонский банк Barclays для обхода наложенных на него американских и европейских санкций.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Деньги бизнесменом тратились на покупку произведений искусства.

По данным издания, через банк Barclays компания Ротенберга провела около 60 миллионов фунтов стерлингов.

По информации «Настоящего времени», выяснились и другие подозрительные действия россиян-клиентов известных международных банков.

Так, российский миллиардер Алексей Мордашов платил «кошельку Путина» виолончелисту Сергею Ролдугину. Основатель USM Holdings Алишер Усманов — зятю Ельцина и советнику Владимира Путина Валентину Юмашеву.

Через «Рособоронэкспорт» валюта перечислялась приближенному бывшего президента Индонезии.

Крупнейший донор британских консерваторов, которая пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов стерлингов, получала деньги от российского сенатора Сулеймана Керимова.

Напомним, после утечки файлов FinCEN журналисты-расследователи заявили, что многие известные мировые банки знают об огромных потоках грязных денег, но не всегда предпринимают шаги, чтобы остановить это.

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