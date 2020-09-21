Доллары, биткоин и золото: Роберт Кийосаки рассказал, во что лучше инвестировать средства в ближайшее время

Несмотря на рост курса доллара, США на самом деле являются страной-банкротом, и когда появится вакцина против коронавируса, стоимость их активов резко пойдет вниз, а вместе с ними подешевеют биткоин, золото и серебро.

Об этом написал в своем Twitter-аккаунте экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, передает РБК.

Известный экономист уверен, что такое падение станет отличной возможностью для покупки этих активов, остающихся «лучшей» долгосрочной инвестицией, которая поможет защитить капитал от экономических проблем США, связанных с большим госдолгом.

«Что произойдет, когда вакцина будет найдена? Золото, серебро, биткоин рухнут. Это возможность для покупки. Настоящая проблема не в пандемии. Реальная проблема — огромный долг США. США — банкрот. Долг вырос до $ 28 трлн. Золото, серебро, биткоин — лучшие долгосрочные инвестиции», — объяснил Кийосаки.

По его словам, для борьбы с экономическими последствиями коронавируса США выбрали политику стимулирования экономики путем выпуска дополнительной денежной массы. Такие меры ведут к обесценению доллара. Поэтому биткоин, эмиссия которого ограничена 21 млн монет, во время кризиса стал считаться защитным активом. Как отметил аналитик Вилли Ву, в 2020 г. крупные инвесторы с капиталом от 1000 до 10 000 BTC скупали криптовалюту параллельно росту денежной массы USD в обращении.

Агентство напоминает, что Кийосаки не в первый раз призывает покупать криптовалюту и драгоценные металлы. В феврале экономист спрогнозировал подорожание биткоина до $ 75 000 в течение трех лет, а также назвал Федеральную резервную систему США некомпетентной, так как она убивает экономику страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине биткойн резко подорожал еще в прошлом месяце.

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