Отравление Трампа: задержана предполагаемая отправительница посылки с ядом

Американские спецслужбы задержали человека, которого подозревают в отправке яда президенту США Дональду Трампу.

По данным телеканала CNN, опасную корреспонденцию в Белый дом направила находившаяся в Канаде женщина.

Сообщается, что в воскресенье женщина предприняла попытку попасть в Соединенные Штаты, но ее остановили на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Во время досмотра у женщины изъяли пистолет — не исключено, что она хотела пустить его в ход после неудачи с отравлением. В ближайшее время прокуратура предъявит женщине обвинения.

Напомним, что ранее американские правоохранители перехватили отравленную посылку, адресованную президенту США Дональду Трампу. При изучении корреспонденции, которое проводится вне Белого дома, в одной из посылок обнаружили яд рицин. Это сильнодействующее вещество получают из касторовых бобов. При попадании в организм вызывает тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, может привести к отказу органов и смерти. Противоядия нет.

Так как посылка с ядом поступила из Канады, к расследованию присоединилась королевская полиция данного государства. Теперь вся приходящая в Белый дом корреспонденция проверяется вне резиденции президента США.

Напомним, что в октябре 2018 года американские спецслужбы арестовали подозреваемого в попытке отравления Трампа и высокопоставленных сотрудников Пентагона. Тогда 39-летний бывший сотрудник Военно-морских сил США Уильям Клайд Аллен отправил несколько конвертов с рицином в Белый дом, а также главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морскими операциями США адмиралу Джону Ричардсону.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жертве другого отравления — российском оппозиционном политике Алексее Навальном. Он рассказал, как не мог выразить свое отчаяние, будучи отравленным российскими спецслужбами.

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