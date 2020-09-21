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Мир

Создатель Nexta объяснил, почему в Крыму нельзя было проводить референдум об отсоединении от Украины

3:06 21 сентября 2020
Путило Степан

Основатель крупнейшего белорусского Telegram-канала Nexta Степан Путило, проливший свет на то, как из Николая Лукашенко «лепили» наследника своего отца, заявил в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, что считает Крым аннексированным Россией.

«Это аннексия. Это на тот момент была территория Украины и по законам даже Автономной Республики Крым нельзя было выносить на голосование, референдум вопрос об отсоединение каком-то от Украины», — сказал Путило, отвечая на вопрос, считает ли он Крым аннексированным Россией.

Он также заявил, что российский президент Владимир Путин «засиделся», пишет «Крым.Реалии».

«Есть проблемы со свободой слова, собраний. (…) Есть очень много вопросов к России со стороны международного сообщества. Санкции ж не просто так ввели. Есть Крым, есть проблемы с войной в Сирии, есть какое-то давление на Беларусь», — отметил Путило.

Как известно, канал NEXTA Live является одним из самых популярных в Беларуси и активно освещает протесты после выборов.

Проект, не имеющий ни штатных журналистов, ни сайта, называет себя «децентрализованным медиа XXI века» — создателями контента являются неравнодушные люди, которые находятся в эпицентре событий.

NEXTA произносится как «нехта», что в переводе с белорусского означает «кто-то».

14 августа белорусские СМИ сообщили, что в стране возбудили уголовное дело против создателя NEXTA Степана Путило. Российские правоохранительные органы также объявили в розыск Путило.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Беларуси в воскресенье, 20 сентября, прошли массовые антиправительственные демонстрации, участие в которых приняли, по разным оценкам, от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Силовики пытались подавить акцию протеста и забрали в автозаки больше 230 человек.

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