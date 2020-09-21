Хорошо известный в Украине препарат получил в ЕС окончательное одобрение для лечения COVID-19

Внесенный в июле украинским Минздравом в протокол лечения коронавирусной болезни препарат стероида дексаметазона получил одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на использование для лечения пациентов, страдающих кислородным голоданием.

Об этом передает Reuters.

«Основываясь на обзоре имеющихся данных, EMA одобряет использование дексаметазона у взрослых и подростков (от 12 лет и весом не менее 40 кг), которым требуется дополнительная кислородная терапия», — говорится в сообщении.

Исследование, проведенное в Великобритании в июле, показало, что 29% пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких, которые получали дексаметазон, умерли в течение 28 дней после начала лечения, по сравнению с 4% тех, кто его не получал. У пациентов, получавших кислород без вентиляции, эти показатели составляли 23% с дексаметазоном и 26% без него.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны поддерживать запасы кортикостероидов, таких как дексаметазон, для лечения COVID-19.

Другое исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA, показало, что такие лекарства, как дексаметазон из семейства кортикостероидов, снижают смертность у пациентов с тяжелыми симптомами COVID-19 на 21 процент в течение 28 дней.

Никакое другое лекарство не снижает смертность от коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук считает, что применяя давно известные препараты, можно успешно бороться с коронавирусом.

96

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter