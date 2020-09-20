Протесты в Беларуси: на улицы вышли свыше ста тысяч человек, задержаны 234 участника акций

В Беларуси в воскресенье, 20 сентября, прошли массовые антиправительственные демонстрации, участие в которых приняли, по разным оценкам, от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Об этом пишет DW.

По состоянию на 23:00 правозащитный центр «Вясна» сообщил о задержании во время акций протеста по меньшей мере 234 человек.

По данным центра, на марше оппозиции в Минске в воскресенье были задержаны 165 человек, в том числе доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев. В регионах Белоруссии задержаны 69 человек.

По сообщению центра «Вясна», демонстрации прошли в Бобруйске, Бресте, Гомеле, Городище, Гродно, Волковыске (Гродненской области), Дзержинске, Могилеве, Мозыре, Солигорске.

При разгоне демонстраций в Могилеве были задержаны два журналиста — Алина Скребунова и Александр Сидоревский. В настоящий момент оба они освобождены. По данным правозащитников, они являются сотрудниками вещающего на Белоруссию с территории Польши телеканала «Белсат». В столице Белоруссии задержали журналиста Дениса Борща. Кроме того, «Весна» информирует о задержанном в Минске гражданине РФ.

По информации Tut.by, во время акций демонстрантов силовики разбивали их на отдельные группы и перекрывали входы во дворы. Для разгона участников акции протеста силовики использовали водометы и находились на месте с большим количеством автозаков.

В частности, под Минском заметили машины с колючей проволокой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне, в субботу, 19 сентября, в Минске прошел «Блестящий марш», в котором участвовали женщины. На нем задержали более 300 участниц, в том числе несовершеннолетних. Об этом сообщила Светлана Тихановская. Она же призвала деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы.

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