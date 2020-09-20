Сенсационная утечка файлов FinCEN скомпрометировала крупнейшие банки мира

Отмывание денег, полученных незаконным путем, в том числе и через офшоры, стало предметом исследования западных журналистов. Очередные схемы нечистых на руку дельцов стали известны после утечки файлов FinCEN. Транзакции прошли на общую сумму около 2 трлн долларов.

Файлы FinCEN — это более 2500 документов, большая часть которых — отчеты, которые банки в соответствии с законом отправляли министерству финансов США в период с 2000 по 2017 год.

По документам можно отследить, как деньги, полученные преступным путем, через солидные банки с репутацией легализуются, а также как российские олигархи использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции США и Евросоюза.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), передает Би-би-си.

Предполагается, что банки должны следить за тем, чтобы они не помогали своим клиентам отмывать деньги или перемещать финансы в обход действующих ограничений.

По закону банки должны знать, кто является их клиентом. Если у банка есть доказательства преступной деятельности своих клиентов, он должен приостановить перемещение их денег.

Журналисты-расследователи, изучив документы FinCEN, установили, что банки знают об огромных потоках грязных денег по всему миру. Это деньги от наркоторговли, терроризма, мошеннических схем, вклады лиц, которых разыскивает полиция за совершение тяжких преступлений.

При этом, финучреждения, заметившие незаконные действия, не всегда предпринимали какие-то шаги, чтобы предотвратить подобную легализацию.

Речь идет о банках HSBC, JP Morgan, Центральном банке Объединённых Арабских Эмиратов, Deutsche Bank, банке Standard Chartered.

Издание в частности, пишет, что услугами лондонского банка Barclays пользовался один из ближайших соратников президента России Владимира Путина, чтобы обойти западные санкции. Часть денег пошла на покупку произведений искусства.

В отделе аналитики подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США именно Великобританию называют «юрисдикцией повышенного риска». Такую характеристику стране дали из-за количества зарегистрированных в Великобритании компаний, которые фигурируют в отчетах SAR. В файлах FinCEN упоминается свыше 3000 британских компаний — это больше, чем из любой другой страны.

Утечка файлов FinCEN отличается от всех предыдущих случаев тем, что это не просто документы одной или двух компаний, а файлы, пришедшие из разных банков и из разных стран.



В министерстве финансов США заявили, что утечка и публикация документов ведомства может нести угрозу национальной безопасности США, скомпрометировать ведущиеся расследования, а также поставить под угрозу безопасность учреждений и лиц, которые предоставляют властям свои отчеты о подозрительных транзакциях.

Как сообщали «ФАКТЫ», Евросоюз ведет «черный» список государств, не желающих сотрудничать в сфере налоговой отчетности. В него входят страны, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны. Список периодически корректируется.

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