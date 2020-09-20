Билл Гейтс спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может завершится к 2022 году. Так считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Известный украинский инфекционист профессор Ольга Голубовская ранее говорила, пандемия может окончится весной 2021 года.

В интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос, когда санитарно- эпидемиологическая ситуация в США и в мире в целом может нормализоваться, Гейтс сказал: «Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам».

Гейтс отметил, что в течение 2021 года при наличии глобального подхода США следует сбить показатели распространения инфекции, а для этого есть все предпосылки — технологии разработки вакцин, финансирование, специалисты, передает «Независимая».

«Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно», — отметил Гейтс, уточнив, что разочарован тем, что США «не проявили себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран».

Напомним, США занимают первое место в мире по общему числу инфицированных. В стране скончались более 200 тысяч больных, и это самый высокий показатель. В Украине на утро 20 сентября подтверждены 175 678 случаев заболевания COVID-19, из них 3557 летальных.

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