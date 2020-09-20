Лукашенко готовит разгон “нелояльных” дипломатов

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заявивший о закрытии границ со своими западными соседями, в ближайшее время намерен «очистить» белоруский дипкорпус и уволить около 30 дипломатов.

Об этом в своем Telegram-канал сообщил бывший посол Беларуси во Франции, член Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

По его словам, намечается увольнение послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии и других странах. Также лишатся своих должностей сотрудники центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, пишет Латушко.

Дипломат уточнил, что хотят уволить даже дипломата, который единственный владеет индонезийским языком в белоруском МИД. Освобождают и молодых сотрудников, выпускников МГИМО.

«Причина одна — заявления сотрудников в соцсетях о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия против мирных демонстрантов со стороны ОМОНа. Спасибо, уважаемые коллеги, за гражданскую позицию» — написал Латушко, уточнив, что МИД больше не лоялен к власти.

Напомним, 20 сентября в Минске и других городах Беларуси проходит «Марш справедливости». С утра воскресенья в Минске была замечена военная техника. С 13:00 на вход и выход были закрыты 6 станций метро в центре белоруской столицы. Активисты сообщают о задержании протестующих ОМОНом.

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