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В России выпал дождь из мертвых ворон

15:59 20 сентября 2020
мертвые птицы

В российском Балаково (Саратовская область) начали стаями гибнуть вороны. А в начале сентября на российский Красноярск обрушились тучи златоглазок.

В соцсетях появилось фото, сделанное ночью 19 сентября, на котором проезжая часть улицы 30-летия Победы в Балаково усыпана птицами.

Некоторые пользователи связали инцидент с запуском фейерверков возле ресторана поблизости. Другие считают, что в регионе неблагоприятная экологическая обстановка, поэтому вороны начали массово гибнуть, передает сайт «Новости Саратова».

По словам волонтера саратовской организации по спасению и реабилитации диких птиц «Мудрый Рух 64» Ксении Игоревой, орнитологи в последние месяцы отмечают у пернатых болезненность.

«Птицы действительно в этом году в огромном количестве болеют и умирают. Иммунитет настолько плохой, что они не вылечиваются. Из-за электропроводов не могут умереть птицы в таком количестве, потому что электропровода висят всегда, а птицы умерли сейчас, разово. Из-за загрязнений, из-за АЭС тоже не могли птицы разом умереть. Если недавно была обработка полей и асфальта всякой дрянью, то птицы могли отравиться и умереть», — сказала волонтер в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее «ФАКТЫ» писали о трагедии, которая произошла в новогоднюю ночь в столице Чехии Праге. Из-за запуска новогодних фейерверков возле Влтавы погибли и были ранены целые стаи лебедей, живущих на реке.

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