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Мир

Тихановская обратилась к не вышедшим на протест белорусам

15:37 20 сентября 2020
Тихановская

Белоруская оппозиционерка Светлана Тихановская, заявившая о подготовке «черного списка» карателей Лукашенко, обратилась к своим соотечественникам, которые в воскресенье, 20 сентября не вышли на протестные акции.

Она призвала тех, кто не смог выйти на улицы «придумывать идеи для плакатов, шить флаги, помогать вызволять близких, поддерживать информационно».

Тихановская уточнила, что с пониманием относится к тем людям, кто не смог выйти на протесты и поддерживает их.

«Наша страна навсегда изменилась, и каждый сейчас имеет значение, каждый важен. Даже если вы не вышли на улицу сегодня — вы можете сделать шаг навстречу новой Беларуси завтра. Каждый может совершить поступок, который повлияет на будущее нашей страны. Наша взаимопомощь и есть наша сила», — передает слова Тихановской Telegram-канал «Пул Первой».

Напомним, акции протеста прошли сегодня в Минске, Гродно, Гомеле, Солигорске, Витебске и других городах Беларуси. В Минске силовики начали задерживать участников «Марша справедливости». А 19 сентября минская милиция задержала более 300 участниц «Блестящего марша».




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