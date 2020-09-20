В Беларуси люди снова вышли на протесты, начались задержания (видео)

В Минске 20 сентября начали задерживать участников «Марша справедливости». Задержания происходят в разных районах белорусской столицы, задерживают в основном людей с флагами. Неделю назад в Минске силовики жестко разогнали участников «Марша героев».

В частности, возле станции метро «Немига» задержали двух человек. В Минске также начались проблемы с мобильным интернетом, пишет Медуза.

До начала марша в центр Минска прибыли водометы и военная спецтехника, несколько улиц перекрыли силовики, некоторые центральные станции метро закрыты.

Как писали «ФАКТЫ», 19 сентября в Беларуси милиция задержала более 300 участниц «Блестящего марша». Среди задержанных были также несовершеннолетние. Это тот же женский марш, что и раньше, но с единственным отличием — участницы надели яркую и блестящую одежду. В тот день в Минске силовики попытались задержать байкера, однако участницы «Блестящего марша» закрыли парня собой, чтобы не позволить силовикам его задержать.

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