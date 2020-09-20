Коронавирус убил вице-премьера Узбекистана

На 57 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, умер вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев. На днях в Украине от коронавирусной инфекции скончался экс-глава Одесской таможни Олег Погореловский.

О смерти узбекского топ-чиновника сообщили в оперативном штабе при правительстве страны.

«Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом», — цитирует РИА «Новости» представителя штаба.

О госпитализации Барноева стало известно в конце июля. Известно, что вице-премьера лечили в Германии.

От коронавируса также скончался замминистра финансов Узбекистана Еркин Турсунов.

По последним данным, число зараженных с начала пандемии в Узбекистане превысило 51 тысячу. Умерли 429 пациентов, более 47 тысяч выздоровели.

В Украине на утро 20 сентября подтверждены 175 678 случаев заболевания COVID-19, из них 3557 летальных, 77 512 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2966 новых случаев заражения.

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