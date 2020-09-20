США решили отправить подкрепление в Сирию

В Вашингтоне решили увеличить военное присутствие США в Сирии после серии инцидентов с участием российских и американских военных.

Инциденты с участием двух сторон, патрулирующих северо-западную часть Сирии, участились в 2020 году. Пентагон направил в зону эскалации около 100 американских военных и шесть боевых машин пехоты, сообщает BBC.

Капитан ВМФ США Билл Урбан, официально представляющий центральное командование войск США, заявил, что размещение дополнительного контингента обеспечит безопасность сил коалиции. Вместе с машинами, которые перебрасываются из Кувейта, американцы разместят в регионе радары «Сентинел» и увеличат количество патрулирований.

«США не ищут конфликта с другими странами в Сирии, но встанут на защиту коалиционных войск, если понадобится», — заявил в пятницу Урбан.

Спикер военной операции США в Сирии «Непоколебимая решительность» Уэйн Маротто написал в Twitter, что коалиция союзников и дальше будет продолжать борьбу с исламистами в регионе.

«Коалиция продолжает поддерживать наших партнеров, ведущих борьбу с Даиш (ИГИЛ. — Авт.). Размещение M2A2 Bradley's на северо-востоке Сирии обеспечивает защиту сил для продолжающейся миссии», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», организация Amnesty International опубликовала доклад по Сирии, в котором обвинила режим Башара Асада и российских военных в умышленных бомбардировках школ и больниц в провинции Идлиб.

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