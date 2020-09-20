Разработчик «Новичка» попросил у Навального прощения

Один из разработчиков нервно-паралитического яда «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, который был отравлен этим веществом.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил химик в эфире телеканала «Дождь».

Он отметил, что всю свою последующую жизнь посвятил борьбе против применения боевых ядов. Мирзаянов пояснил, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Он заявил, что описанные им симптомы похожи на те, которые упоминал Навальный в Instagram 19 сентября.

«Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров», — рассказал ученый.

Мирзаянов заявил, что восстановление российского политика может занять до года, а ситуация с невозможностью написать слова на доске, которую описывал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам — молекулы «Новичка» препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Навальный рассказал о том, как проходит его выздоровление и о том, какие симптомы отравления у него наблюдались.

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