Певица Анита Цой нарвалась на гнев попыткой оправдаться из-за Лукашенко

Российская певица Анита Цой написала пост в Instagram, в котором выскалась за мирное урегулирование политического кризиса в Беларуси.

«Сегодня для меня главное — это благополучие и процветание всего белорусского народа. Особенно подчеркиваю, ВСЕГО! В своих убеждениях общество раскололось на части. Еще немного, и может вспыхнуть гражданская война. А этого допустить никак нельзя!» — написала она.

Также она заявила, что украинцы, белорусы и русские — это один народ.

«Русские, украинцы и белорусы — это один народ. При этом я уверена, что белорусский народ сам разберется и определит свою судьбу», — добавила цевица.

Подобные заявления Аниты Цой не могли не вызвать гнева со стороны пользователей соцсети. Многие люди были возмущены такой позицией певицы.

«Какой бред и чушь вы написали в своё оправдание. Наше общество раскололось? Вы серьезно?! Наше общество сплотилось, как никогда! Увы. Себя оправдать у вас не получилось», — написал один из них.

«Не думаю, что в новой свободной Беларуси вас когда-то будут рады видеть. Очень в вас разочаровалась», — добавила одна из поклонниц певицы.

«Как можно поддерживать диктатора который проиграл выборы и силой удерживает кресло, избивая мирных жителей?» — спросил еще один из пользователей Instagram.

Как писали «ФАКТЫ», ранее российский певец Филипп Киркоров заявил, что никакой песни в поддержку Лукашенко не исполнял.

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