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Мир

Вокруг смерти знаменитого российского ведущего Михаила Борисова возникла путаница

10:03 20 сентября 2020
Михаил Борисов

Театральный институт имени Бориса Щукина подтвердил информацию о смерти 19 сентября советского и российского режиссера Михаила Борисова, которую накануне обнародовал российский Telegram-ресурс 112. Напомним, в начале сентября в Москве от рака легких скончался популярный российский актер Борис Клюев.

По данным журналистов, причиной смерти Борисова стало воспаление легких.

«Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист — прямо со съемочной площадки. Мы скорбим…», — говорится в заявлении коллег актера по цеху.

Ранее сестра актера Нина Борисова заявила журналистам, что брату «просто стало плохо на телевидении» и его госпитализировали.

«Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — сказала она в комментарии Агентству городских новостей Москвы.

Напомним, ранее после отдыха в Крыму экстренно госпитализировали в московскую больницу «Коммунарка» российского актера Дмитрия Певцова.

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