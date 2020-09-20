Кейт Миддлтон одержала победу над обидевшим ее журналом Tatler (фото)

Герцогиня Кембриджская одержала победу над британским журналом Tatler. В мае этого года популярное гламурное издание, посвященное моде и светской жизни, опубликовало материал авторства журналистки Анны Пастернак под названием «Катерина Великая». В нем Анна, которая приходится внучатой племянницей знаменитому российскому поэту Борису Пастернаку, прослеживает становление супруги принца Уильяма из девушки, выросшей в семье среднего класса, во влиятельную публичную фигуру.

Кенсингтонский дворец очень резко отреагировал на публикацию, хотя обычно у членов королевской семьи принято игнорировать сообщения прессы, касающиеся их личной жизни.

«Эта история содержит множество неточностей и ложных искажений, которые не были переданы в Кенсингтонский дворец для согласования перед публикацией», — заявил представитель дворца, не уточняя, какие неточности имеются в виду. Изданию пригрозили судом в случае, если они не уберут из онлайн-версии отрывки, которые, как сообщил анонимный источник во дворце, Кейт сочла жестокими, унижающими женщину, отдающими сексизмом и снобизмом.

Хотя Tatler настаивал на своей правоте, требование дворца было выполнено. Как сообщает Daily Mail, материал сократили почти на четверть. В частности, были удалены абзацы, в которых утверждалось, что Кейт в ярости из-за того, что ее рабочая нагрузка резко возросла после отъезда за океан принца Гарри и Меган Маркл. И теперь они с мужем не могут проводить много времени со своими тремя детьми, что сильно расстраивает герцогиню. Как было сказано в статье, она чувствует себя «вымотанной и загнанной в ловушку».

Убрали также сравнение сильно похудевшей Кейт с ее покойной свекровью принцессой Дианой, которая испытывала расстройство пищевого поведения из-за стресса — в частности, страдала булимией.

Исчезло упоминание о том, что на стене спальни юной Кейт висел постер с портретом принца Уильяма. А также слова о том, что Уильям зачарован своей тещей Кэрол, в которой он видит «мамочку», которой ему не хватает.

Из материала изъяты также отрывки, в которых говорилось, что у Кэрол несносный, придирчивый, заносчивый и авторитарный характер. А младшая сестра Кейт Пиппа Миддлтон ведет себя, как королева.

Tatler также взял назад свои слова о том, что и Кейт, и Уильям, по примеру Дианы, консультировались с экстрасенсами. И отредактировал упоминание о соседях супругов, проживающих в графстве Норфолк — в том числе о маркизе Чамли, Роуз Ханбери, об увлечении которой принцем Уильямом ходили ранее слухи в прессе.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл выразила недовольство тем, что дворец выступил на защиту Кейт в то время, как у нее самой никогда не было такой поддержки, хотя герцогиня Сассекская постоянно становилась жертвой враждебно настроенной прессы.

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