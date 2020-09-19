28.05 / 28.23 33.01 / 33.38
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трампу отправили посылку с рицином: первые подробности

22:31 19 сентября 2020
Трампу отправили посылку с рицином

Неизвестные пытались отравить президента США Дональда Трампа рицином — ядовитое вещество отправили ему почтовой посылкой. Напомним, ранее это же вещество задействовали против Барака Обамы.

По данным CNN, инцидент произошел на этой неделе, однако обнародовать информацию правоохранители решились только после получения результатов тестов. ФБР и Секретная служба продолжают расследования и ищут отправителя.

Рицин можно использовать в виде порошка, гранул, аэрозоля или кислоты. После его употребления наступает тошнота, рвота и кровотечение желудка и кишечника.

Напомним, отравленный веществом «Новичок» российский оппозиционный политик рассказал о медленном процессе своего восстановления.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
харьков институт

"Страна превратилась в дурдом": в Харькове экоинспекция выписала миллионный штраф за старые окна

Ирина Констанкевич

Нардеп Констанкевич рассказала всю правду об "интимной" переписке, за которой ее застукали в Раде (видео)

Трампу отправили посылку с рицином

Трампу отправили посылку с рицином: первые подробности

Гарет Бэйл

«Реал» избавился от футболиста, купленного за 100 млн евро (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер