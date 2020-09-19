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Мир

Число задержанных на "Блестящем марше" в Минске превысило 300

21:21 19 сентября 2020
Задержанная

В Беларуси милиция задержала более 300 участниц «Блестящего марша», а среди задержанных есть несовершеннолетние. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Светлана Тихановская.

«Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков. Сейчас в списках задержанных уже больше 240 белорусок (на данный момент известно уже о 300 задержанных. — Авт.), и там есть даже девочки 2004 года рождения», — написала Тихановская.

При этом политик пригрозила деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы.

«Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», — предупредила она.

Тем временем оппозиционные СМИ Беларуси продолжают публиковать слова участниц акции протеста. По их признанию, в автозаках не хватило всем места, и правоохранители были вынуждены отпустить не поместившихся женщин. Среди них оказалась и символ протестов Нина Багинская.

Задержание Нины Багинской

Напомним, ранее стало известно, что у участников протестных акций в Беларуси начали отбирать детей.

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