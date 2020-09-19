В Минске женщины вышли на "блестящий марш" против Лукашенко (видео)

В Беларуси не утихают акции протеста, которые начались после окончания президентских выборов в августе. 19 сентября в Минске проходит «Блестящий марш». Это тот же женский марш, что и в прошлые выходные, единственное отличие — участницы надели яркую и блестящую одежду. Ранее в Минске силовики жестко разогнали участников Марша героев.

Они скандируют традиционное: «Лукашенко в автозак», «Пошел вон — ты и твой ОМОН». В руках у девушек бело-красно-белые флаги, сообщает TUT.BY.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, возле ТЦ «Европа» в Минске силовики попытались задержать байкера, однако участницы «Блестящего марша» закрыли парня собой, чтобы не позволить силовикам его задержать.

Участницы марша прошли колонной в сторону площади Бангалор. Всего на марш собралось около двух тысяч человек.

Поприветствовать участниц выходили на балконы жители ближайших домов. Не все из них были рады маршу. Из окна одной из высоток в сторону колонны хлынул поток воды. Кто её вылил не понятно.

Планировалось, что дресс-кодом этого марша станут блёстки, но большинство женщин и девушек пришли в удобных для долгой дороги джинсах и кроссовках. Среди участниц были несколько женщин в карнавальных масках.

Ближе к вечеру на женском марше в Минске начались задержания. В автозак попала 73-летняя активистка.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Беларуси власти решились на крайние меры по отношению к участникам уличных протестов. Так, у активистов «Европейской Беларуси» Алены Лазарчик и Сергея Мацкойтя в приют забрали шестилетнего сына.

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