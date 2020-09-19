На личных вещах Навального не обнаружили яда

Яд, которым был отравлен российский оппозиционный политик Алексей Навальный, был обнаружен только на бутылке из его гостиничного номера в Томске. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в интервью телеканалу «Дождь».

По ее словам, на других вещах следов яда обнаружено не было.

«Много вещей, которые находились в номере Алексея, практически все вещи, которые можно было забрать, которыми он очевидно пользовался, наши сотрудники ФБК, которые находились в Томске запаковали, забрали и отправили. Личные вещи Алексея, его багаж, поехал вместе с ним на медицинском борту. Поэтому, очевидно, что больше ни на чем улик не нашли», — сказала госпожа Ярмыш.

На вопрос о том, почему о следах яда на бутылке не было сообщено сразу, госпожа Ярмыш ответила, что соратники оппозиционера приняли решение сначала согласовать публикацию этой информации с ним.

Как писали «ФАКТЫ», 19 сентября Навальный заявил, что ему стало лучше, но до полного выздоровления еще далеко.

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