Хакерская атака на больницу убила пациентку

Полиция и прокуратура Дюссельдорфа (Германия) расследуют необычное дело. В машине скорой помощи скончалась пациентка, которую не смогла принять университетская клиника. Причиной стала хакерская атака, приведшая к полной блокировке компьютеров в больнице. Тяжелобольную пришлось везти в другую клинику. Было потеряно драгоценное время, в результате женщину спасти не удалось.

Организовавшие атаку хакеры требовали выкуп, однако не назвали его сумму. В письме, которое пришло по электронной почте примерно 30 работникам клиники, киберпреступники предлагали связаться с ними и обсудить детали.

При этом послание было адресовано не руководству больницы, а ректору университета имени Генриха Гейне. Прокуратура считает, что хакеры намеревались заблокировать университетские компьютеры, но допустили ошибку. В результате были выведены из строя компьютеры университетской клиники.

Следователи связались с киберпреступниками и объяснили им, что произошло. Хакеры прислали код, который разблокировал компьютеры, и отозвали свое требование о выплате выкупа.

Однако, как сообщает немецкий телеканал RTL, компьютерная система возвращается к нормальной и стабильной работе очень медленно и постепенно. Это привело к тому, что страдают сотни пациентов. При нормальной работе компьютеров университетская клиника обычно обслуживала до тысячи человек в сутки. Вот уже несколько дней врачи с трудом успевают принять не более 550 больных. Обычно в больнице делали от 70 до 120 различных хирургических операций. После кибератаки их количество не превышает 20 в сутки. При этом пациентов предупреждают о том, что им следует заранее связаться с врачами и выяснить, смогут ли их принять или прооперировать в назначенное ранее время.

Возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве. Кто конкретно стоит за хакерской атакой, пока не известно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о кибермошенниках, жертвами которых стали жители Украины. Преступники научились оформлять от имени других людей кредиты в банках.

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