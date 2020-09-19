В США неизвестные расстреляли участников вечеринки, много жертв

В субботу, 19 сентября, американские СМИ сообщили о стрельбе в городе Рочестер, штат Нью-Йорк. Убиты два человека, еще 14 получили ранения и были госпитализированы. Полиция ведет поиски виновных.

Исполняющий обязанности начальника городской полиции Марк Симмонс заявил телеканалу CNN, стрельба произошла в районе городского рынка возле одного из частных домов. «Там проходила вечерника под открытым небом. Мы об этом ничего не знали, никто из соседей не жаловался, так что все шло спокойно. А потом вдруг началась стрельба. Мы пока не знаем, сколько человек ее устроили, каков был мотив. Ведется расследование», — подчеркнул Симмонс.

Он добавил, что, когда патрульные прибыли на место, там царил настоящий хаос. «Возникла паника. Не менее 100 человек бежали по улице. При этом выстрелов уже не было слышно. Затем офицеры увидели жертв, почти 20 человек, все в крови…» — рассказал Симмонс.

Он не назвал имена убитых и раненых. Сообщил лишь, что погибли молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет.

Городские власти между тем отмечают, что в Рочестере по-прежнему действует запрет на проведение всевозможных массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19. Он распространяется на празднование дней рождения, свадьбы, праздничные пикники и прочее. Таким образом, участники вечеринки, где произошла стрельба, грубо нарушили действующие правила.

К сожалению, подобные инциденты происходят в США довольно часто. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о стрельбе в Вашингтоне. В июле двое неизвестных открыли огонь по прохожим на улице. Один человек погиб, восемь получили ранения.

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