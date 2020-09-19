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Мир

Из школы — сразу в приют: в Беларуси у участников протестных акций начали отбирать детей

7:55 19 сентября 2020
беларусь

В Беларуси власти решились на крайние меры по отношению к участникам уличных протестов. Ранее митингующим пригрозили, что у них будут забирать детей в приюты. Теперь оппозиции дали понять, что угроза была не голословной.

У активистов «Европейской Беларуси» Алены Лазарчик и Сергея Мацкойтя в приют забрали сына, шестилетнего Артема. Лазарчик пожаловалась в эфире Радио Свобода, что вечером 17 сентября ее задержали в Минске «для опознания» и отобрали телефон. В участке женщину держали до 23 часов, а педагоги школы тем временем вызвали органы опеки, чтобы те забрали первоклассника. С вечера 17 сентября Артем находится в районном приюте Минска.

Лазарчик обращает внимание, что случившееся очень напоминает грамотно спланированную провокацию. Администрация школы не связывалась с другими членами семьи Артема — отцом, бабушкой, сестрой, а сразу позвонила контролирующим органам. Теперь матери не дают увидеться с сыном в приюте, оправдываясь эпидемией коронавирусом. Кроме того, на квартиру к Лазарчик пришла инспекция проверять условия, в которых жил ребенок.

Приятели Алены призывают минчан прийти к приюту в 12 часов и поддержать несчастную мать. Есть обоснованные подозрения, что сына не отдадут Лазарчик, поскольку все государственные органы 19−20 сентября не работают, у служащих выходные.

Напомним, ранее Совет по правам человека ООН потребовал от Александра Лукашенко прекратить беспричинное насилие по отношению к мирным протестующим.

Фото eu_by/Telegram

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